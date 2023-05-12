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ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل

الجمعة، 12 مايو 2023 01:00 ص
ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل 14 مايو 2023، لتشهد طقسا مائلا للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل 12 مايو  2023 كما يلى:
 

الجمعة 12 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 20 درجة.
 
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17.
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21.
 
شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20.
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 20.
 

السبت 13 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 20 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17.
 
جنوب سيناء العظمى 36 درجة الصغرى 21.
 
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 19.
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 21.
 

الأحد 14 مايو:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 18 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 17.
 
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 21.
 
شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 19.
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 21.

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