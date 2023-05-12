اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 12:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إيلون ماسك يعلن تعيين مديرة تنفيذية جديدة لتويتر تبدأ عملها خلال 6 أسابيع

الجمعة، 12 مايو 2023 10:48 ص
إيلون ماسك يعلن تعيين مديرة تنفيذية جديدة لتويتر تبدأ عملها خلال 6 أسابيع إيلون ماسك
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكى إيلون ماسك إنه عثر على مديرة تنفيذية جديدة لتويتر، لكنه لم يكشف عن اسمها. فى حين كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ليندا ياكارينو، المسئول التنفيذى بـ ComCast NBC universal، كانت تجرى محادثات على المنصب.

 

 وقال ماسك فى تغريدة على تويتر مساء الخميس: متحمس للإعلان عن اختيار مدير تنفيذى جديد لتويتر، وستبدأ عملها فى غضون 6 أسابيع.

 

 وأوضح ماسك أن دوره سيكون الانتقال ليكون رئيسا تنفيذيا ومدير التكنولوجيا ومشرف على المنتجات والبرامج. وقالت وول ستريت جورنال، نقلا عن عدد من المصادر المطلعة، إن ياكارينو كانت تجرى محادثات على المنصب.

 

وأشارت وكالة رويترز بعد تغريدة ماسك بأن ياكارينو يمكن أن تكون اختياره لقيادة تويتر، وفقا لمسئول بوادى السليكون ومسئول تنفيذى سابق بهوليود رفض الكشف عن هويته.

 

 واوضحت الوكالة أن ياكارينو، مسئول مبيعات الإعلانات الرئيسى فى إن بى سى يونيفيرسال، أجرت مقابلة مع ماسك الشهر الماضى فى مؤتمر إعلانى فى ميامى. وخلال المؤتمر، شجعت ياكارينو الجمهور على الترحيب بماسك بتصفيق ، وأشادت بطريقة عمله.

 

 ولم يسبق أن أعلن ماسك تسمية أى مرشحين محتملين. وكانت هناك تكهنات الخميس ببين المطلعين فى عالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا.. وكان من بين الأسماء المطروحة مديرة يوتيوب التنفيذية السابقة سوزان وجسيكى، وأيضا شيفون زيليس، الذى يعمل فى شركة مايك نيورالينك، التابعة لماسك أيضا.


إيلون ماسك

تويتر

مدير تنفيذى لتويتر

اخبار التكنولوجيا

ليندا ياكارينو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة