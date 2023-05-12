إيلون ماسك يعلن تعيين مديرة تنفيذية جديدة لتويتر تبدأ عملها خلال 6 أسابيع

كتبت ريم عبد الحميد

قال رجل الأعمال والملياردير الأمريكى إيلون ماسك إنه عثر على مديرة تنفيذية جديدة لتويتر، لكنه لم يكشف عن اسمها. فى حين كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ليندا ياكارينو، المسئول التنفيذى بـ ComCast NBC universal، كانت تجرى محادثات على المنصب.

وقال ماسك فى تغريدة على تويتر مساء الخميس: متحمس للإعلان عن اختيار مدير تنفيذى جديد لتويتر، وستبدأ عملها فى غضون 6 أسابيع.

وأوضح ماسك أن دوره سيكون الانتقال ليكون رئيسا تنفيذيا ومدير التكنولوجيا ومشرف على المنتجات والبرامج. وقالت وول ستريت جورنال، نقلا عن عدد من المصادر المطلعة، إن ياكارينو كانت تجرى محادثات على المنصب.

وأشارت وكالة رويترز بعد تغريدة ماسك بأن ياكارينو يمكن أن تكون اختياره لقيادة تويتر، وفقا لمسئول بوادى السليكون ومسئول تنفيذى سابق بهوليود رفض الكشف عن هويته.

واوضحت الوكالة أن ياكارينو، مسئول مبيعات الإعلانات الرئيسى فى إن بى سى يونيفيرسال، أجرت مقابلة مع ماسك الشهر الماضى فى مؤتمر إعلانى فى ميامى. وخلال المؤتمر، شجعت ياكارينو الجمهور على الترحيب بماسك بتصفيق ، وأشادت بطريقة عمله.

ولم يسبق أن أعلن ماسك تسمية أى مرشحين محتملين. وكانت هناك تكهنات الخميس ببين المطلعين فى عالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا.. وكان من بين الأسماء المطروحة مديرة يوتيوب التنفيذية السابقة سوزان وجسيكى، وأيضا شيفون زيليس، الذى يعمل فى شركة مايك نيورالينك، التابعة لماسك أيضا.