إنقاذ حياة سيدة تعانى من أورام بالرحم ونزيف مستمر بمستشفى كفر شكر التخصصى

القليوبية - إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر حوالي 48 سنة، تعانى من أورام بالرحم ونزيف مستمر عن طريق استئصال كلى للرحم عن طريق المنظار بجرح أقل من 1 سم، حيث تعتبر هذه العملية هى أعلى عمليات تخصص النساء والتوليد من حيث الدقه والمهارة.

وكشفت المستشفى، فى بيان لها، أنه جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ناجى مدير عام المستشفى، نجح فريق جراحى بالمستشفى من إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر حوالى 48 سنة، تعانى من أورام بالرحم ونزيف مستمر.

وكشفت المستشفى، أنه تمت الجراحة عن طريق استئصال كلى للرحم عن طريق المنظار بجرح أقل من 1 سم، حيث تعتبر هذه العملية هى أعلى عمليات تخصص النساء والتوليد من حيث الدقه والمهارة.

وقدمت إدارة المستشفى الشكر للدكتور راضي الغديري مدير العمليات، وجراحي قسم جراحة النساء والتوليد الدكتور عبد المنعم مبارك رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد قاسم استشاري النساء والتوليد، والدكتور محمد عبد الودود أخصائي النساء والتوليد، وقسم التخدير الدكتور إسلام عبد الحميد رئيس قسم التخدير، والدكتور إيهاب سعيد استشاري التخدير، والدكتور مصطفى رسلان أخصائي التخدير.