إقبال كبير على ساحة الشهداء من أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى.. صور

شهدت ساحة الشهداء بحي الشرق، اليوم الجمعة، توافد أعداد كبيرة من زائري محافظة بورسعيد وأبنائها، خلال العطلة الأسبوعية، واستقبلت أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وذلك للاستمتاع برؤية المشهد الأوروبي الذي تتمتع به ساحة الشهداء من تجمع المئات لحمام السلام وسط المواطنين.

واستقبلت ساحة الشهداء، عدداً كبيراً من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وقام المواطنون بالتقاط الصور التذكارية وسط حمام السلام، وأعرب عدد من زائري بورسعيد عن إمتنانهم لزيارة محافظة بورسعيد والاستمتاع بالمعالم المميزة للمدينة، مشيدين بالمستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد والذي لمسوه منذ وصولهم لأرض المحافظة.

تتميز ساحة الشهداء بحي الشرق، بظاهرة رائعة ، حيث يتجمع حمام السلام بعد وجبته الصباحية وعلي فترات متفرقة من اليوم حتي يصل إلى ذروة عدده في الرابعة عصراً، ويأتي الزوار إلى ساحة الحمام من كل المحافظات وليصبح المكان مزاراً سياحياً، و أكد العديد من الزائرين أنهم سيكررون زيارتهم للمحافظة للاستمتاع مرة أخرى بهذه المعالم الفريدة لبورسعيد.