إعادة فتح نفق السكة الحديد بمدينة المستقبل بالإسماعيلية عقب انتهاء أعمال التطوير

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، بالالتزام بإنهاء الأعمال طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة لها، واستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2022/2023 ، والتي تقوم بها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بنطاق المحافظة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بتخطيط طريق بر أيسر ترعة السويس من أبوعطوة في إتجاه سرابيوم، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير والرصف.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية على أهمية هذا الطريق، حيث يُعد محور مروري بديل لطريق الإسماعيلية- فايد الصحراوي، كما أنه يخدم مواطني الإسماعيلية بقرى مركز ومدينة الإسماعيلية، ومركز ومدينة فايد الواقعة على الطريق في ظل سياسة الدولة بإقامة محاور مرورية بديلة؛ لتوفير السيولة المرورية والراحة للمواطنين.

وصرَّح الشيمي أن الأعمال بمشروع بر أيسر ترعة السويس تمت على مرحلتين، بدءًا من الخطة الاستثمارية للعام الماضي 2021/2022 وتضمنت المرحلة الأولى من الطريق والتي تمت بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، حيث تم رفع كفاءة وتوسعة وإعادة رصف طريق بر أيسر ترعة السويس بداية من طريق أم كلثوم أمام الجلاء مرورًا بكوبري الدريسة حتى عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، بطول 8.5كم وبلغ عرض الطريق 19 متر، وصافي عرض الأسفلت 12متر.

وخلال المرحلة الثانية تم تطوير ورصف 6 كيلو متر أسفلت صافي حتى هويس سرابيوم بمركز ومدينة فايد ليصل إجمالي طول الطريق في المرحلتين 14.5 كيلو.

وفي نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، أوضح الشيمي أنه تم الانتهاء من فرد الطبقة الخرسانية صباح اليوم الجمعة، وذلك ضمن أعمال تطوير وإصلاح نفق السكة الحديد بالمستقبل على أن يتم افتتاحه للمرور خلال 48ساعة بعد انتهاء أعمال المعالجة للخرسانة وغرف صرف المياه.