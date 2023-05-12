إصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين على طريق شمال سيناء الساحلى

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، 4 مصابين فى حادث سير على طريق العريش القنطرة الساحلى.

وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطارا بحادث تصادم سيارتين ملاكى أثناء سيرهما على طريق "العريش - القنطرة شرق" الدولى، أمام قرية 30 يونيو بمركز بئر العبد.

أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصى عن طريق سيارات الإسعاف التى هرعت لموقع الحادث، وذلك لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق فى الحادث، ورفعت المستشفى حالة الاستنفار ودعت الأطقم الطبية وباشرت فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة.