اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مايو 2023 09:47 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين على طريق شمال سيناء الساحلى

الجمعة، 12 مايو 2023 09:32 ص
إصابة 4 فى حادث تصادم سيارتين على طريق شمال سيناء الساحلى أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مستشفى بئر العبد غرب محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، 4 مصابين فى حادث سير على طريق العريش القنطرة الساحلى.
 
وتلقت الأجهزة المعنية بشمال سيناء إخطارا بحادث تصادم سيارتين ملاكى أثناء سيرهما على طريق "العريش - القنطرة شرق" الدولى، أمام قرية 30 يونيو بمركز بئر العبد.
 
أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصى عن طريق سيارات الإسعاف التى هرعت لموقع الحادث، وذلك لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق فى الحادث، ورفعت المستشفى حالة الاستنفار ودعت الأطقم الطبية وباشرت فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة.
 

شمال سيناء

حادث سير

العريش

مستشفى بئر العبد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة