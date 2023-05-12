اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

الجمعة، 12 مايو 2023 10:09 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بحوار محطة وقود الجزيرية في مركز قنا، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بحوار محطة وقود الحزيرية في مركز قنا.
 
وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بحوار محطة وقود الحزيرية في مركز قنا.
 
تم  نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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