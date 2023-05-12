إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بحوار محطة وقود الحزيرية في مركز قنا.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بحوار محطة وقود الحزيرية في مركز قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.