إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم نقلهم بواسطة إسعاف قنا للمستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بقرية دندرة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف لنقل المصابين، وتبين إصابة صلاح أبو المجد، 60 عاما، وأحمد سليمان، 62 عاما، في حادث الانقلاب.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، وتم نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.