إزاى تحافظ على بشرتك وتحميها من الالتهابات خلال فصل الصيف

كتبت نهير عبد النبى

يأتى كل موسم من العام بظروف بيئية مختلفة يمكن أن تؤثر على بشرتك بطريقة أو بأخرى، لذلك إذا كنت ترغب فى الحصول على أفضل رعاية ممكنة لبشرتك، فأنت بحاجة إلى تعديل روتينك قليلاً وفقًا للموسم.

بينما فى الشتاء يمكن أن يكون جفاف الجلد واحمراره أسوأ أعداء لك، فى الصيف يجب أن تخشى البقع الداكنة والجلد الدهنى أو الجاف وهى أبرز المشاكل فى الصيف، لذلك نقدم أبرز النصائح لتعزيز صحة البشرة فى الصيف وفقا لما ذكره موقع helthy.



- تحقق من الشامات الخاصة بك من حين لآخر، يوصى بزيارة طبيب الأمراض الجلدية وإجراء فحص لكامل الجسم، حيث سيفحص طبيبك الشامات والعلامات الخاصة بك ويرى كيف تتطور بمرور الوقت.



- الكريم الواقى من الشمس ضع الكريم الواقى من الشمس قبل 30 أو 15 دقيقة من التعرض لأشعة الشمس وأعد وضعه كل ساعتين، فيجب عليك دائمًا وضع الواقى من الشمس قبل التعرض لأشعة الشمس لمنحه الوقت لاختراق الجلد وإنشاء هذا الدرع غير المرئى الذى سيحميك.

بالإضافة إلى ذلك نوصى بإعادة وضع واقى الشمس بعد السباحة، معظم واقيات الشمس مقاومة للماء في الوقت الحاضر، ما يعني أنه يمكنك البقاء في الماء أثناء اللعب أو ممارسة الرياضة لفترة أطول دون الحاجة إلى القلق بشأن حرق الجلد.



- عدم التعرض كثيرا للشمس ابق فى الظل، إذا كنت تقضى يومًا على الشاطئ، احضر مظلة أو ابحث عن مأوى، وبالرغم من الفوائد الصحية للشمس إلا أن قضاء ساعات تحتها يعد أمرًا مبالغًا فيه إذا كنت تقضى وقتًا طويلاً على الشاطئ أحضر معك مظلة ولا تستغنى عن كريم واقى من أشعة الشمس.

- رطبى بشرتك بعد الشاطئ يمكن أن يؤدي التعرض للشمس والرمل والمياه المالحة إلى جفاف بشرتك بشدة، ولتعويض آثار الجفاف لهذه العناصر الخارجية وتحقيق التوازن لبشرتك نوصي بوضع كريم مرطب للجسم ومرطب للوجه بعد الاستحمام.



- خذ حمامًا باردًا يمكن للاستحمام بالماء الساخن أن يجفف بشرتك أكثر، لذلك من الأفضل دائمًا استخدام الماء الدافئ أو البارد لبشرتك، إلى جانب ذلك فإن الماء البارد أفضل أيضًا لتدفق الدم ودوران الأوعية الدقيقة في الجلد بشكل عام، فإن خفض درجة حرارة الماء قليلاً له فوائد عظيمة للجسم والبشرة.



- تغيير ملابسك بعد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق ارتداء ملابس رطبة أو مبللة بسبب العرق يمكن أن يسبب طفحا جلديا أو حتى يؤدي إلى حالة جلدية تسمى التهاب الجريبات ، حيث تصاب بصيلات الجلد وتسبب الالتهاب والبثور الحمراء حول الجريب، وتعد الوقاية من التهاب الجريبات سهلة مثل تغيير ملابسك وغسلها بعد ممارسة النشاط البدني المتعرق.



- نشط بشرتك مرة في الأسبوع

أقنعة التنشيط أدوات رائعة لاستعادة توازن البشرة، وإضفاء المزيد من الرطوبة، وتعزيز مرونة الجلد اختر قناعًا يساعد فى إصلاح وتقوية حاجز البشرة تذكر أن حاجز الجلد يساعد فى الحفاظ على توازن البشرة وحمايتها من الضغوط الخارجية، بما فى ذلك البكتيريا والتلوث وما إلى ذلك يمكن أن يضعف حاجز الجلد بسبب التعرض المفرط للشمس، لذا فإن تعزيز تعافيه باستخدام قناع مرة واحدة فى الأسبوع سوف تحسين دفاعات بشرتك وملمسها ومظهرها.