إزالة 25 حالة تعد بمساحة 5817 م2 بمركز كوم أمبو بأسوان ضمن الموجة الـ21

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتائج الحملات المكبرة التى تنظمها المحليات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ21 بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على ضرورة تكثيف الجهود للإزالة الفورية لكافة أشكال التعدى على أراضى الدولة سواء الزراعية أو البناء المخالف وذلك للحفاظ على حق الشعب والتصدى بكل حزم المخالفين والمتعدين مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.

وفى هذا الإطار أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو 25 حالة تعدى مقامة على مساحة 5817 م2، وذلك بنطاق مجلس قروى العتمور قبلى، من بينها 21 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، و4 حالات عبارة عن مبانى مقامة على أراضى زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.