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وطرح كميات كافية من اللحوم السودانية..

محافظ أسوان: التنسيق مع "التموين" لصرف الردة الخشنة من المطاحن لتثبيت أسعار اللحوم

الخميس، 11 مايو 2023 10:53 م
محافظ أسوان: التنسيق مع "التموين" لصرف الردة الخشنة من المطاحن لتثبيت أسعار اللحوم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تواصله مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمربين والجزارين وتجار الماشية لصرف الردة الخشنة من المطاحن.
 
يأتى ذلك فى إطار جهود المحافظة لإحكام السيطرة على الأسعار وضبط منظومة البيع والشراء فى الأسعار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
وأعلن محافظ أسوان، فى بيان صحفى، عن عقد إجتماع عاجل بين ممثلى المربين والجزارين ، واللجنة الإشرافية التى تم تشكيلها من مديرى التموين والطب البيطرى والزراعة والمطاحن ، وبإشراف من السكرتير العام المساعد للمحافظة لوضع الضوابط اللازمة لضمان حصول المربين على الكميات المحددة طبقاً لقرار وزير التموين للحد من التلاعب لصالح ضعاف النفوس من التجار مما يساهم بدوره فى تثبيت سعر كيلو اللحوم البلدية.
 
وأشار المحافظ، إلى أنه بالتوازى تم التواصل مع اللواء أحمد حسانين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل الحصول على حصة من اللحوم السودانية تكفى الإحتياجات اليومية للمواطنين ببيعها بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابتة بمختلف أنحاء المحافظة.
 
ولفت إلى أن ذلك يتزامن مع أهمية طرح كميات من اللحوم البرازيلية والدواجن بالمجمعات الإستهلاكية لتحقيق التوازن فى أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك .
 

 


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