"أيادى تبنى الجمهورية الجديدة".. منتدى ثقافى بالإسماعيلية احتفالا بعيد العمال

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهدت نقابة الزراعيين بالإسماعيلية، منتدى "أيادى تبني الجمهورية الجديدة"، ضمن برنامج احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بعيد العمال خلال شهر مايو الحالي.

وأدار المنتدى الأديب محمد البنهاوى المنتدى حيث بدأ كلمته بالترحيب بالحضور، قائلًا إن العامل المصرى من أمهر العمال في العالم، وهو الذى يبني الجمهورية الجديدة بالفكر والعمل الجاد.

كما تناول الدكتور الشاعر حسن سلطان الحديث عن محاور بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن أهمها مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادى وبناء المواطن ثقافيًا، حيث قال: الثقافة بلا وعي تضر المجتمع.

ومن جانبه، تحدث الدكتور سيد خليل، نقيب الزراعيين بالإسماعيلية عن استصلاح 9 ملايين فدان في الجمهورية الجديدة.

وشهدت الفعاليات تقديم عرضا فنيا لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، حيث قدمت مجموعة من الأغنيات الوطنية علي أنغام السمسمية، كما ألقى المهندس وليد أحمد فؤاد، بعض القصائد والأشعار الوطنية.

نظم الفعاليات فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل.