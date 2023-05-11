4 أنواع لجراحات السمنة.. منها تكميم المعدة العمودي

كتب – حسام الشقويرى

جراحة السمنة هي مصطلح شامل للعديد من عمليات إنقاص الوزن مثل المجازة المعدية، وتكميم المعدة ، وما إلى ذلك ، وتتضمن تغيير الجهاز الهضمي لمساعدتك على إنقاص الوزن الزائد، وتعمل هذه الإجراءات الجراحية عن طريق تقليل كمية الطعام الذي تتناوله أو عن طريق تقليل عدد العناصر الغذائية التي يمتصها جسمك ، أو كليهما في حالات قليلة، وفقا لما نشره موقع healthifyme

وهذه جراحة متخصصة ولا ينصح بها إلا للأشخاص الذين لا يستطيعون إنقاص الوزن بشكل طبيعي من خلال الوجبات الغذائية أو التدريبات. سيتعين على الشخص الذي يخضع لهذه الجراحة إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة والتخطيط لنظام التمرين لضمان النجاح الدائم للجراحة.

أنواع جراحات السمنة

هناك أربعة أنواع مختلفة من جراحات السمنة المتاحة للمرضى. سيختار الطبيب نوع الجراحة التي سيتم إجراؤها حسب صحتك وشدة الحالة. الأنواع الأربعة هي كما يلي:

1 - مجازة المعدة " تحويل مسار "

تعد عملية تحويل مسار المعدة من أكثر الطرق الجراحية شيوعًا التي يتم إجراؤها لفقدان الوزن. إنها عملية جراحية لا رجعة فيها وتعمل عن طريق تهميش كمية الطعام التي يمكنك تناولها وتقليل امتصاص العناصر الغذائية في جسمك.

2 - ربط المعدة القابل للتعديل

تتضمن هذه الجراحة وضع شريط سيليكون قابل للتعديل على الجزء العلوي من معدتك. يقلل الشريط من حجم المعدة ، مما يحد من كمية الطعام التي يمكن للشخص تناولها، وهذا الإجراء طفيف التوغل ويقلل فقط من تناول الطعام دون التأثير على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية.

3 - تكميم المعدة العمودي

في هذا الإجراء ، يقوم الجراح بعمل شق في بطنك ويزيل حوالي 80٪ من معدتك. بعد إزالة معدتك ، يبقى كيس طويل يشبه الأنبوب ، والذي سيكون قادرًا على استيعاب كمية صغيرة فقط من الطعام. ستكون المعدة الصغيرة التي تشبه الكمّ قادرة أيضًا على إنتاج هرمون منظم للشهية يُعرف باسم الجريلين. سيؤدي عدم وجود هذا الهرمون إلى تقليل رغبتك في تناول الطعام.

4 - تحويل مسار البنكرياس الصفراوي بمفتاح الاثني عشر

وهي عبارة عن جراحة من جزئين ، حيث يشبه الأول تكميم المعدة. في الجزء الثاني ، سيربط الجراح نهاية الأمعاء بالجزء الأول من الأمعاء الدقيقة (الاثني عشر). يتجاوز الطعام الذي يدخل المعدة معظم الأمعاء ، مما يضمن امتصاصًا أقل للعناصر الغذائية.