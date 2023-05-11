وفد شركة Motherson لصناعة السيارات يزور اقتصادية قناة السويس

كتب مدحت عادل

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفد شركة Motherson الهندية المتخصصة في صناعة السيارات في مقر الهيئة بالسخنة، وذلك لبحث التعاون المشترك، حيث كان في استقبال الوفد اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، ود. إبراهيم عبد الخالق، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ومثل الجانب الهندي كلٌّ من جوتام مانجا، نائب الرئيس المساعد للمشروعات الخاصة، وسانجيف باتيا، مدير العمليات التنفيذي بالشركة.

واستهل الاجتماع بعرض تقديمي عن المنطقة الاقتصادية قدمه نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي استعرض خلاله مقومات المنطقة الاقتصادية وما تملكه من 6 موانئ تطل على البحرين الأحمر والمتوسط، و4 مناطق صناعية، والتكامل بينهما الذي يحقق الاستفادة القصوى لشركاء النجاح من المستثمرين وأصحاب الأعمال حيث يسمح لهم ذلك التكامل بالوصول بمنتجاتهم وخدماتهم إلى مختلف الأسواق العالمية، فيما أوضح نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة التي توفرها الهيئة لشركاها سواء حوافز مالية مثل التمتع بضريبة القيمة المضافة بسعر صفر على البضائع والسلع والخدمات الواردة إلى الهيئة، وكذلك ميزة رد الأعباء التصديرية وصفر ضريبة جمركية، أو حوافز غير مالية مثل إمكانية حصول الموظفين الأجانب على إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وغيرها من الحوافز التي تمكن المستثمر من تحقيق النجاح المستهدف له وتعزز مناخ الاستثمار بالهيئة.

ومن جانبه أعرب الجانب الهندي عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية بها خاصة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها حيث يعد هذا هو مجال العمل الأساسي لشركة Motherson، كما أبدوا اهتماما بموقع الهيئة الاستراتيجي خاصة منطقة شرق بورسعيد المتكاملة على ساحل البحر المتوسط الذي يعد بوابة على القارة الأوروبية حيث تستهدف الشركة تصدير منتجاتها، هذا وقد أعقب الاجتماع زيارة وفد الشركة لعدد من المصانع ونماذج النجاح بالمنطقة الاقتصادية مثل مصنع جوشي للفايبر جلاس، ومركز سيمنزمصر للطاقة.

وجدير بالذكر أن Motherson هي واحدة من أكبر الشركات المصنعة لمكونات صناعة السيارات في العالم؛ وتتعامل مع كبرى العلامات التجارية في قطاع السيارات حول العالم، حيث تمتلك أكثر من 300 منشأة تعمل في 43 دولة عبر أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وجنوب إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأستراليا.