وزير الطيران يلتقى السفير الهندى ووفد شركة GMR لبحث التعاون فى تطوير المطارات

كتبت رحاب نبيل

التقي الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني، اليوم الخميس ،السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة ووفداً من شركة GMR الهندية المتخصصة فى مجال تطوير المطارات ومشروعات البنية التحتية بالهند، وذلك لبحث الفرص الإستثمارية فى مجال تطوير المطارات لدعم المشروعات التنموية القائمة على أهداف التنمية الشاملة، حيث يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات وجذب المزيد من الإستثمارات الواعدة فى كافة المجالات خاصة فى قطاع الطيران المدني.

حضر اللقاء Rajesh Kumar الرئيس التنفيذي للشركة الهندية ووفد من السفارة الهندية وعدد من مسئولي شركة GMR ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.

وفى بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بالسفير الهندي والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين الجانبين، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الهندي فى مجال تقديم الإستشارات المتعلقة بالمطارات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال اللقاء استعرض الجانبان تشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة الى المدن المصرية خاصة وانه من المقرر ان تقوم شركة مصر للطيران بتشغيل خط جديد الى مدينة نيودلهى بالهند بواقع 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من شهر يوليو القادم، بجانب رحلاتها المنتظمة الى مدينة مومباي.

ومن جانبه أعرب السفير الهندي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكداً أن مصر تعتبر أحد أهم شركاء التنمية فى القارة الأفريقية، مشيراً الى تزايد الحركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى أن الإستثمارات الهندية فى مصر تمثل أهم مجالات التعاون بفضل سياسات الحكومة المصرية فى تعزيز مناخ الإستثمار وجذب المزيد من الفرص الإستثمارية.

ومن جانبه قال Rajesh Kumar رئيس الشركة الهندية، أن مجموعة GMR تهتم بالتعاون والإستثمار فى العديد من المجالات بقطاع الطيران المدني على مستوى العالم منها مجالات الطاقة ومدن المطارات والبنية التحتية، حيث قامت بتطوير العديد من المطارات العالمية فى الهند وتركيا والفلبين وإندونيسيا واليونان وغيرها.. وأشاد بما لمسه من أعمال تطوير داخل قطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية وعن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون حيث يعد هذا القطاع رافداً خصباً للإستثمار لما يمتلكه من امكانات ستساعد على انجاح هذا التعاون.