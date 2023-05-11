اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 11 مايو 2023 12:50 م
نائب محافظ المنيا يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" جانب من الإجتماع
المنيا-حسن عبد الغفار

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عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالقرى المستهدفة، حيث يجري العمل في 3265 مشروعا بنطاق 18 قطاعا خدميا، وذلك لمتابعة مستجدات الأعمال، وتذليل كافة العقبات.

جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز المستهدفة، ووكلاء الوزراء، ومديري الهيئات والشركات، والعميد أنور عدلي ممثل جهاز الخدمة الوطنية، وممثلي جهاز التعمير بالمنيا، وشباب البرنامج الرئاسي.
 
وأكد نائب محافظ المنيا خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال بكل مشروع مع المتابعة المستمرة لأعمال الشركات المنفذة .

واستعرض نائب المحافظ،  نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة ومعدلات الإنجاز موجها بإزالة جميع المعوقات التي تواجه أعمال المبادرة، وذلك لتعظيم الاستفادة من المشروعات وبما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.


 

 


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