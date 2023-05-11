نائب محافظ الإسماعيلية يتابع منظومة التقنين والتصالح وتراخيص المحال.. تفاصيل

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف الحالي، وما تم إنجازه من الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي لم يتم بها السداد.

من جانبه أكد "عصام"، على حصر الحالات التي لم تسدد مقدم قيمة التقنين 25٪ جدية التعاقد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد تقرير أسبوعي عن آخر مستجدات موقف التصالح على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة.

كما تم مناقشة عدد شهادات المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والتي تم طباعتها وتسليمها خلال الفترة من 7 مايو وحتى 10 مايو 2023، وعرض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص المحال العامة، على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة حتى 10 مايو الجاري.

ووجّه عصام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات من أجل تسريع وتيرة العمل في تطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى أن الطلبات المرفوضة، يتم إخطارها بالغلق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.