اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 06:09 م
أكرم القصاص
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الانتهاء من أعمال تطوير ورصف محور روض إسكندر بمركز أبوصوير بالإسماعيلية

الخميس، 11 مايو 2023 04:35 م
الانتهاء من أعمال تطوير ورصف محور روض إسكندر بمركز أبوصوير بالإسماعيلية جانب من عمليات الرصف
الإسماعيلية- صبرى غانم

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وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.
 
وتنفيذا لتلك التوجيهات انتهت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من مشروع أعمال تطوير ورصف محور روض إسكندر بمركز ومدينة أبوصوير، ووصلة بمحور 30 يونيو، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف عددا من الشوارع بنطاق مدينة أبوصوير.
 
وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أن الأعمال التي تمت بمحور روض إسكندر بلغت أطوالها 4 كم وبتكلفة حوالي 18 مليون جنيه.
 
 
جانب من عمليات الرصف (1)
جانب من عمليات الرصف (1)

جانب من عمليات الرصف (2)
جانب من عمليات الرصف (2)

 


الاسماعيلية

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محور روض اسكندر

الطرق والنقل

اخبار الاسماعيلية



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