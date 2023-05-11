الانتهاء من أعمال تطوير ورصف محور روض إسكندر بمركز أبوصوير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022/2023.

وتنفيذا لتلك التوجيهات انتهت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية من مشروع أعمال تطوير ورصف محور روض إسكندر بمركز ومدينة أبوصوير، ووصلة بمحور 30 يونيو، بالإضافة إلى الانتهاء من رصف عددا من الشوارع بنطاق مدينة أبوصوير.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية أن الأعمال التي تمت بمحور روض إسكندر بلغت أطوالها 4 كم وبتكلفة حوالي 18 مليون جنيه.