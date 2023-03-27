كريستال السماوية تصل ميناء بورسعيد السياحى وعلى متنها 1104 سائحين

بورسعيد - محمد فرج

أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وصول السفينة السياحية CELESTYAL CRYSTAL فجر اليوم إلى ميناء بورسعيد السياحى، قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها 717 راكباً و387 من طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم، وذلك ضمن برنامج جولاتها السياحية خلال الموسم الشتوى الحالى.

وتعد هذه الرحلة الرابعة من نوعها خلال شهر مارس مما يعكس جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها مما يعكس حجم التطوير بموانئ المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة.

وفى هذا الصدد، تم تجهيز كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وتراكيها على الرصيف، ونزول الركاب متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصرى ومنطقة أهرامات الجيزة، ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم بعد عودة السائحين من جولتهم بالقاهرة.