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موعد ميلاد هلال شهر ذو القعدة لعام 1444 هجريا وأول أيامه فلكيا

الخميس، 11 مايو 2023 02:00 ص
موعد ميلاد هلال شهر ذو القعدة لعام 1444 هجريا وأول أيامه فلكيا هلال - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شوال 1444 هجريا الموافق 2023/5/19 (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.

ويغرب القمر في طور الهلال (القديم قبل غروب شمس ذلك اليوم) يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ3 دقائق بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 - 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 - 3) دقيقة.

أما فى أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 - 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 - 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس،  ووفقا للحسابات الفلكية يكون يوم السبت 2023/5/20 م هو المتمم لشهر شوال 1444هـ، وتكون غرة شهر ذو القعدة 1444 هجريا  فلكياً يوم الأحد 21 مايو 2023 .

نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.


العام الهجرى

التقويم الهجرى

ذو القعده

غره ذو القعده

أول أيام ذو القعده

شهر ذو القعده

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