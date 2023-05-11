وأشارت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إلى أنه تم إبلاغ خدمات الطوارئ بعد إطلاق النار على المصنع في شيندلفينجن فى ولاية بادن فورتمبيرج الجنوبية الغربية في حوالي الساعة 7:45 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأوضحت الشرطة - على تويتر - أن قواتها تجرى عملية تمشيط في مباني المصنع، بعد نشر أفرادها وعمال الإنقاذ، مؤكدة أنه لا يوجد خطر على المواطنين.

وأكد متحدث باسم الشركة أن عملية للشرطة جارية في مصنع شيندلفينجن ولم يكن هناك خطر آخر على الموظفين أو الجمهور، مضيفا : "نظرا للطبيعة المستمرة لتحقيقات الشرطة، لا يمكن إعطاء مزيد من التفاصيل".



وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن مجموعة كبيرة من عمال الإنقاذ كانت في الموقع، بما في ذلك طائرتا هليكوبتر والعديد من أطباء الطوارئ.