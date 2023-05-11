مقتل امرأة وإصابة رجل في إطلاق نار بمدينة مرسيليا الفرنسية

كتبت: هناء أبو العز

قُتلت امرأة وأصيب رجل، في إطلاق نار ، في حي سانت جوزيف بمدينة مرسيليا بفرنسا.

وذكرت قناة بي إف إم الإخبارية الفرنسية، اليوم الخميس، أن مجهولين أُطلقوا النار على امرأة تبلغ 43 عاما في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء في الدائرة الـ 14 في حي سانت جوزيف بمدينة مرسيليا بفرنسا.

وأوضحت القناة أن الرصاص اطلق على الضحية أثناء تواجدها داخل سيارتها برفقة أقاربها وأصيبت في رأسها وتم نقلها إلى المشفي من قبل خدمات الطوارئ في حالة حرجة ولكنها توفت عقب وصولها إلى هناك، مضيفة أن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما كان موجودا أيضا في السيارة، أصيب بجروح طفيفة جراء إطلاق النار، حيث من المرجح أن يكون هو الشخص المقصود وليست السيدة.

وأشارت إلى أن منفذي العملية فروا من المكان مستخدمين عدة سيارات، وتم فتح تحقيق من قبل الفرع الجنائي بالشرطة القضائية الفرنسية.