إطلاق نار على كنيس يهودي بتونس ومقتل 5 بينهم منفذ الحادث

قالت وزارة الداخلية التونسية إن مهاجما حاول الوصول إلى معبد يهودي على جزيرة جربة، وأعلنت مقتل 5 من بينهم منفذ العملية وإصابة 10 بينهم 6 من رجال الأمن فى الهجوم حسبما نقلت قناة العربية.
وأظهرت صور متداولة وقوع إطلاق نار بمحيط كنيس يهودي في جربة التونسية.
مقتل رجل أمن بإطلاق نار على كنيس يهودي يدعى "الغريبة" في جزيرة #جربة التونسية#تونس#العربية pic.twitter.com/gDv70JwAwz— العربية (@AlArabiya) May 9, 2023
وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن قواتها الأمنية قتلت رجل شرطة بعدما حاول الوصول إلى كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، بعد قتل زميله والاستيلاء على سلاحه الفردي وعلى الذخيرة.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بـ"أغير جربة"، أقدم مساء الثلاثاء، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والاستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلا.
وشددت الوزارة، على أنه تمّ تطويق المعبد وحوزته وتأمين جميع المتواجدين داخل المعبد وخارجهُ والأبحاث مُتواصلة لمعرفة دواعي هذا "الاعتداء الغادر والجبان
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