مدير أوقاف القليوبية يسلم موسوعة الثقافة الإسلامية لرئيس جامعة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بمقر الجامعة، حيث سلم مدير أوقاف القليوبية رئيس الجامعة أحد أهم الإصدارات التنويرية لوزارة الأوقاف، وهى "موسوعة الثقافة الإسلامية"، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأوضحت أوقاف القليوبية، أن الموسوعة تتناول أهم القضايا العقائدية والثقافية المثارة على نطاق المجتمع وتكون محل تساؤلات كثيرة لدى جموع المواطنين، كما قام وكيل وزارة الأوقاف أيضاً، بتسليم ذات الموسوعة للدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية حقوق بنها، والدكتور عربى الطوخي وكيل كلية أداب بنها.

وكشفت، أنه يأتى اللقاء فى إطار التواصل المستمر بين جامعة بنها وأوقاف القليوبية، الذى يشمل الجوانب الثقافية والإرشادية والتوعوية، إلى جانب الندوات الدينية التى تتم دورياً بالجامعة من خلال الأئمة والدعاة باوقاف القليوبية.

وأشارت، إلي أنه تم خلال اللقاء أيضا الاتفاق على مزيد من تناول بعض القضايا الشبابية والمجتمعية والإنسانية وتكثيف اللقاءات الطلابية خلال الفترة المقبلة، موضحة أنه دوما أوقاف القليوبية حاضرة فى كافة المحافل والمنتديات واللقاءات الهادفة لصالح الفرد والمجتمع.