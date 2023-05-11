محافظ شمال سيناء: عودة أطقم النيابة للعمل من مقرها فى العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء عودة أطقم النيابة للعمل بالمحافظة من خلال مقرها بالعريش.

قال محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية أعلنها عبر إذاعة شمال سيناء المحلية اليوم الخميس، أن المحافظة تلقت قرار وزير العدل بعودة كامل أطقم العمل بالنيابة إلى المحافظة بداية الشهر المقبل، تسهيلا على المواطنين، وتابع بقوله "نرجو أن تعود النيابة الإدارية قريبآ إلى المحافظة".

وحول ما يتردد بين المواطنين عن تنفيذ محور العريش الساحلى والدورانات على مساره، قال "سيتم ضبط مناسيب الطرق الفرعية مع المحور الساحلى ومناقشة اليوترن وطريقة تنفيذه واخذ موضوع بعد الفتحات على المحور الساحلى محل الاعتبار خاصة فى حى المساعيد"

واشار محافظ شمال سيناء، ان موضوع عودة الصيادين للعمل ليلا ببحيرة البردويل تحت الدراسة.

كما طالب محافظ شمال سيناء فى تصريحاته المواطنين التريث والتأكد من الأخبار من مصادرها، وقال "هناك قرارات بتشديد العقوبة لمن ينشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وعن موقف التعويضات على مسار الطريق الدائرى بالعريش قال: "قريبآ سيتم صرف تعويضات الأراضي بعقود مسجلة على الطريق الدائري الجديد بالعريش، مع تأجيل الحالات التى يوجد بها بعض المشاكل بين الورثة أو الملاك لحين حل هذه القضايا".





