اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 04:39 م
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محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال ميدان المصطفى والمول التجارى بشرم الشيخ

الخميس، 11 مايو 2023 03:02 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال ميدان المصطفى والمول التجارى بشرم الشيخ جانب من جولة محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدية ميدانية ضمن جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة كافة الأعمال والمشروعات الجارية بمدن المحافظة

وتفقد المحافظ اليوم أعمال إنشاء ميدان المصطفى أمام مسجد مصطفى والحديقة المركزية بشرم الشيخ ضمن أعمال إنشاء الطرق الجديدة والميادين وأعمال التجميل، والمول التجارى ومجمع البنوك، وأعطى إشارة البدء لإنشاء الحضانة ضمن مشتملات الحديقة المركزية بشرم الشيخ.

يشار إلى أن الحديقة المركزية تحتوى على العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، مسرح مكشوف مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية نظام صوتى كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية ضمن المثلث الاخضر بالمدينة.

 
 
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء (2)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء (1)
 محافظ جنوب سيناء

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء (4)
جانب من جولة محافظ جنوب سيناء

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء (3)
 جولة محافظ جنوب سيناء 

جانب من جولة محافظ جنوب سيناء (5)
جولة تفقدية لمحافظ جنوب سيناء

 


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جولات ميدانية تفقدية

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