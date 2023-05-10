256 حالة تصالح على مخالفات البناء "نموذج 10" لأهالي مدينة رأس سدر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، على عدد 6 قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر256 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء على عدد 2 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة ابورديس " نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء عبد الرحمن محمد بهاء الدين رئيس مدينة ابودريس، بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة ابورديس 139 حالة تصالح.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.