محافظ الوادى الجديد يحيل واقعة مخالفات مالية جسيمة بمديرية الإسكان للنيابة

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إحالة واقعة الكشف عن وجود ثمة مخالفات مالية جسيمة بعدد من الأعمال بمديرية الإسكان، وإحالة عدد من العاملين بالمديرية للنيابة، مع وقفهم عن العمل لحين صدور قرار النيابة بشأن الواقعة.