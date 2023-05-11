اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يحيل واقعة مخالفات مالية جسيمة بمديرية الإسكان للنيابة

الخميس، 11 مايو 2023 03:20 م
محافظ الوادى الجديد يحيل واقعة مخالفات مالية جسيمة بمديرية الإسكان للنيابة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إحالة واقعة الكشف عن وجود ثمة مخالفات مالية جسيمة بعدد من الأعمال بمديرية الإسكان، وإحالة عدد من العاملين بالمديرية للنيابة، مع وقفهم عن العمل لحين صدور قرار النيابة بشأن الواقعة.
 
 
وأكد محافظ الوادى الجديد، أن القرار جاء انطلاقا من الحرص على الحفاظ على المال العام والتصدى بكل حسم وشفافية لأية مخالفات أو إهدار للمال العام بالقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى متابعة ما تُسفر عنه تحقيقات النيابة لاستيضاح ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.
 

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