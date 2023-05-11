محافظ الدقهلية: دعم إضافى بالخطة الاستثمارية لتطوير ورفع كفاءة الشوارع

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على استمرار متابعة العمل بالمشروعات المقرر تنفيذها فى إطار الدعم الإضافى الذى حصلت عليه المحافظة فى الخطة الاستثمارية الجديدة بمراكز ومدن المحافظة، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "مختار" إلى أن لجنة مشتركة من إدارتي المشروعات والتخطيط والمتابعة بالمحافظة، ضمت في عضويتها المهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات، والمهندسة إيمان حسن مدير التخطيط والمتابعة، والمهندس بغدادى طلعت بإدارة المشروعات، بمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الدعم الإضافي بمركز ومدينة بلقاس، وذلك بمرافقة غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، حيث يجرى تنفيذ مشروع كورنيش بلقاس بطول 800 متر طولي، كما تجري أعمال رصف 3 شوارع داخل المدينة شملت شوارع منطقة خلف المركز بطول 350 متر طولي، ومنطقة مجمع مراد المسيري، وشارع 10 بعزبة جاد بطول 250 متر طولي، هذا واستهدفت زيارة اللجنة "تنفيذ تكليفات محافظ الدقهلية" للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للمقايسات والمواصفات المطلوبة، والوقوف علي معدلات التنفيذ والعمل علي تذليل العقبات في كافة الخطوات التي تتم للانتهاء من كل المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة دخولها الخدمة تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين.

وقد أوضح "مختار" أن الدعم الإضافي للخطة الاستثمارية هذا العام تم استغلاله لتنفيذ مشروعات تستهدف تطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين بعدد من المدن بهدف تحسين الصورة البصرية للمواطنين.

جاء ذلك فى اطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات االتي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.