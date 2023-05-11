محافظ أسوان يشدد على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، على الإسراع في معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ، وخاصة مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بطول 4 كم، ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعاصمة المحافظة.

وأضاف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن ضرورة الإسراع بنسب إنجاز هذا المشروع الكبير على أرض الواقع، يأتى من خلال تحقيق معدلات تنفيذ ببرنامج زمنى مضغوط للوصول إلى إنهاء المرحلة الأولى من المشروع لتطوير وتجميل كورنيش النيل القديم فى المستوى السطحى منه، والذى يشمل طريق الكورنيش بطول 4 كم ، بجانب الأرضيات والمشايات والبلدورات للأرصفة ، وأيضاً البلكونات والبرجولات والمقاعد والأسوار ، بالإضافة إلى الجزيرة الوسطى والزراعات والإنارة واللوحات الإعلانية وغيرها.

وأشار إلى ضرورة أن يتزامن ذلك مع الإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية بالمستوى الثانى ، والتي تشمل أماكن الجلوس والتمتع بالبانوراما الجمالية للنيل والجزر والبر الغربى ، علاوة على الكافيهات والبازارات والمحلات ، فضلاً عن الممشى الزجاجى بالمستوى الثالث للاستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.

وتابع "عطية"، أن ذلك يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بطول 9 كم بكورنيش النيل الجديد تواكباً مع تحقيق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة حيث تم إستخدام المواد المحجرية المحلية فى المشروعيين ، وخاصة الجرانيت والرخام ، مع التشكيلات التصميمية ذات طابع تراثى يعبر عن أصالة وتاريخ أسوان العريق.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل ورفع الكفاءة لطريق كورنيش إدفو بطول 2 كم ، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والجانبية وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الإحلال والتجديد داخل المدينة.