اليوم السابع
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قومى المرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة لتعزيز دور المواطن فى نشر المعلومات الصحيحة

الخميس، 11 مايو 2023 02:20 م
قومى المرأة بالبحر الأحمر يطلق حملة لتعزيز دور المواطن فى نشر المعلومات الصحيحة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يطلق المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر حملة كبيرة ممتدة لطرق الأبواب لتعزيز دور المواطنين الإيجابى فى نشر المعلومات الصحيحة، ورفض أو نشر الشائعات والآراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.
 
يأتى ذلك فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة بهدف رفع الوعى المجتمعى حول التحديات التى يواجهها المجتمع المصرى فى ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة والنيل من استقرار المجتمع ووحده أبنائه.
 
وكذلك تستهدف الحملة شرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحسين جودة حياتهم تبدأ فى النصف الثانى من شهر مايو 2023 كمرحلة أولى بالتوازى على مستوى الجمهورية.
  
من جانبها قالت نيرمين أبو سريع مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر إن فرع المجلس ينفذ حملتين لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" على مدار أسبوعين متتاليين على أن تكون الحملة الأولى خلال الفترة من 14  إلى 18 مايو 2023 م والحملة الثانية خلال الفترة من 21 إلى 25 مايو 2023 م.
 
كما أوضحت أن فرع المجلس سيقوم بتنفيذ الحملات بمدن ( رأس غارب - الغردقة – سفاجا – القصير - الشلاتين )، من خلال تشكيل مجموعات عمل بمشاركة أعضاء وعضوات الفرع والرائدات والمتطوعات لشرح رسائل الحملة وكيفية نشرها.
 
وأشارت إيضاً إلى أنه يسبق كل حملة عقد دورة تدريبية للرائدات الريفيات، وذلك للتدريب على نشر رسائل الحملة بمقر فرع المجلس بمدينة الغردقة.

البحر الاحمر

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