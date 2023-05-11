اليوم السابع
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غدا.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بمدينة أسوان 12 ساعة للصيانة

الخميس، 11 مايو 2023 05:44 م
غدا.. قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بمدينة أسوان 12 ساعة للصيانة قطع المياه - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن 7 مناطق فى مدينة أسوان لمدة 12 ساعة، اعتبارا من مساء غد الجمعة وحتى صباح اليوم التالى السبت.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً للقيام بأعمال إصلاح وصيانة محطة رفع صرف صحى بركة الدماس ، الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن المناطق التالية : ( المدينة الصناعية القديمة ، والمحمودية ، وحى خالد بن الوليد ، وحى العقاد ، وإمتداد العقاد ، وطريق السادات ، والشيخ هارون ) وذلك إعتباراً من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 12/5/2023 ، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 13/5/2023.

 
وتهيب الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياة قبل الفترة المحددة.

 


قطع مياه الشرب

اسوان

شركة مياه الشرب والصرف الصحى

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