عميد قصر العينى: نستخدم الروبوت بالجراحات الدقيقة ومستشفى جديد متخصص للأطفال

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة منال المصرى عميد كلية الطب جامعة القاهرة، إنه تم افتتاح مستشفى متخصصة للأطفال تشمل جميع التخصصات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والعلاج الطبيعى، والكبد والجهاز الهضمى، والأعصاب، ويشرف عليها أعضاء هيئة التدريس، موضحة أن المستشفى بها 6 أدوار.

وأضافت، أنه سيكون هناك افتتاح مستشفى ثابت ثابت والتى تحتوى على 250 سريرا تابعة لطب قصر العينى بعد التحديثات التى أجريت على المستشفى.

وقالت لـ"اليوم السابع " على هامش مؤتمر طبى، إنه تم إدخال الروبوت الجراحى فى قصر العينى وخصوصا فى جراحات المسالك البولية والجراحات الدقيقة فى منطقة الحوض، وهو ثالث جهاز تم إدخاله إلى مصرـ ويقدم الخدمة مجانا وتم تدريب الأطباء على استخدامه، حيث تم استخدامه فى إجراء 55 عملية، وكلها عمليات أورام البروستاتا والمثانة والكلى وأمراض النساء.

وأوضحت، أن الكبد الدهنى يشغل بال كثير من المرضى وله علاقة بالإصابة بالعديد من الأمراض ويؤدى إلى التليف الكبد، مشيرة إلى أن الأطعمة المحتوية على الخمائر أو البكتيريا مهم جدا ولها دور كبير، موضحة أن استخدام المضادات الحيوية بشكل عشوائى وبكثرة يؤدى إلى تغيير الحياة الطبيعية للجسم.