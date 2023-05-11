ضبط عامل متهم بالشروع في قتل شقيقه بسبب الميراث بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شرع عامل في قتل شقيقه في إحدى المناطق بالجيزة، بسبب خلافات متعلقة بالميراث، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيز ة يفيد إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج .

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل تشاجر مع شقيقه، واعتدى عليه بسلاح أبيض، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وسلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.