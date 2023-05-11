تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسكنه في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شاب داخل مسكنه في الوراق، لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في الوراق، توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شاب يقيم بالشقة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة.

ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق