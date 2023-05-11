اليوم السابع
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سنابل الذهب تزين غيطان الشرقية فى يوم حصاد القمح المميز بالحقول الإرشادية

الخميس، 11 مايو 2023 05:07 م
سنابل الذهب تزين غيطان الشرقية فى يوم حصاد القمح المميز بالحقول الإرشادية الآلة الحديثة أثناء الحصاد
الشرقية - فتحية الديب

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نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، يوم حصاد لمحصول القمح في مركز  ديرب نجم  بمحافظة الشرقية.

حضر يوم الحصاد، الدكتور رضا محمد على ، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور عبدالله سويلم، رئيس الفريق العلمى لمحافظة الشرقية، والدكتور ماهر المغربي المشرف على المزارع الافريقية المشتركة، والمهندس اشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية والمهندس صبري فرحات، مدير الإدارة الزراعية بديرب نجم.
 
وشمل يوم الحصاد تجميعة ارشادية بلغت مساحتها حوالي 10 أفدنة، من صنف جيزه 171، والذى بلغ انتاجيته حوالي 23 أردب.
 
وخلال يوم الحصاد، تم استعراض أهمية الدور الذي تقوم، به الوزارة ومركز البحوث الزراعية، للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح، بما يساهم في  تعظيم الانتاجيه من خلال الحقول والتجمعات الإرشادية.
 
وحث مسئولوا الوزارة مزارعي القمح، على أهمية توريد المحصول، في ظل المزايا التي تمنحها الدولة لمزارعي القمح، وتشجيعهم من أجل التوريد، وزيادة سعر توريد المحصول، بما يساهم في زيادة دخل المزارعين.
 
 
 
الآلة-الحديثة-أثناء-الحصاد-(3)
الآلة-الحديثة-أثناء-الحصاد

السنابل-الذهبية-تزين-غيطان-الشرقية-(2)
السنابل-الذهبية-تزين-غيطان-الشرقية

السنابل-الذهبية-تزين-غيطان-الشرقية-(3)
السنابل-الذهبية-تزين-غيطان-الشرقية

السنابل-الذهبية-تزين-غيطان-الشرقية-(4)
 
السنابل-الذهبية-تزين-غيطان-الشرقية-(6)
السنابل-الذهبية-تزين-غيطان-الشرقية
 

المهندس-صبري-فرحات-مدير-عام-الزراعة-بالشرقية
المهندس-صبري-فرحات-مدير-عام-الزراعة-بالشرقية

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(1)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(1)

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(4)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(5)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(6)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(6)

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(8)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(8)

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(9)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(9)

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(10)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(10)

فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد-(11)
فرحة-مزراعي-القمح-بالشرقية-بموسم-الحصاد

 


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