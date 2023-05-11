رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي الكويتي

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بمكتبه وفد الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بدولة الكويت، يرافقه كل من الدكتور أحمد المطيري المستشار الثقافي الكويتي، والدكتور خالد المحارب الملحق الثقافي الكويتي لمكتب الإسكندرية، بعد زيارة قام بها الوفد لكليات الطب، وطب الأسنان، ومجمع المواساة الطبي، لتفقد القاعات الدراسية والاطلاع على الخدمات التعليمية التى تقدمها الجامعة للدارسين، ولقاء الطلاب الكويتيين بهذه الكليات.

خلال استقبال الوفد الكويتى، أكد الدكتور قنصوه حرص جامعة الإسكندرية علي الإهتمام بالطلاب الكويتيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة، وإتاحة الفرصة لممارسة والأنشطة الثقافية والرياضية المختلفة اللازمة، وكذا تقديم التسهيلات والخدمات وحل كافة الصعوبات التي قد تواجههم من خلال منظومة متكاملة للطلاب الوافدين.

واستعرض د.قنصوه خلال اللقاء أيضاً رؤية الجامعة وتوسعاتها المستقبلية فى جامعة الإسكندرية الأهلية، والتأسيس لجامعة الإسكندرية الدولية قريباً، وكذا التوسع داخل وسط وغرب أفريقيا من خلال فروع الجامعة بتشاد وجنوب السودان، كما استعرض التعاون القائم بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات والجامعات العالمية من خلال الدرجات والبرامج المشتركة، والتبادل الأكاديمى والطلابي، والبرامج التعليمية المتطورة التى تتوافق مع احتياجات سوق العمل الجديد، والتحول لنظام الساعات المعتمدة.

من جانبه، أعرب الوفد عن شكره وتقديره الكبير لجامعة الإسكندرية وقياداتها فى توفير الرعاية الكاملة لطلابها الدارسين بجامعة الإسكندرية، وأعربوا عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع صرح علمى كبير ومرموق مثل جامعة الإسكندرية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال عميد الطب، والدكتورة هالة مقلد المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة.





