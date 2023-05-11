اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 12:43 ص
أكرم القصاص
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رئيسا وزراء إيطاليا والتشيك يعقدان محادثات ثنائية في براج

الخميس، 11 مايو 2023 12:00 ص
رئيسا وزراء إيطاليا والتشيك يعقدان محادثات ثنائية في براج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني
أ ش أ

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بحث رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا الأربعاء مع نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني في العاصمة التشيكية "براغ" العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك .


وذكر راديو "براغ الدولي" أن المحادثات تشمل مناقشة العلاقات الثنائية وشؤون الاتحاد الأوروبي والتعاون في مجال الطاقة والتقنيات التكنولوجية الحديثة، مضيفا أن الرئيس بيتر بافل سيستقبل ميلوني في قلعة "براغ" في وقت لاحق من اليوم.


وتعد تلك هي زيارة ميلوني الأولى إلى براغ منذ توليها منصب رئاسة وزراء إيطاليا.


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