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خارجية ألمانيا: الاستيطان الإسرائيلى يعطل الاستقرار والسلام بالمنطقة

الخميس، 11 مايو 2023 02:13 م
خارجية ألمانيا: الاستيطان الإسرائيلى يعطل الاستقرار والسلام بالمنطقة أنالينا بيربوك
كتبت: هناء أبو العز

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 قالت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، إن المدنيون يتأثرون بالصراع الجاري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيرة إلى أن الاستيطان الإسرائيلي يعطل الاستقرار والسلام وهو ضد القوانين الدولية.
 
 وأضافت بيربوك في كلمتها خلال اجتماع وزراء خارجية فرنسا وألمانيا و مصر، إلى أن الفلسطينييون والإسرائيليون بحاجة إلى الاستقرار.
 
ويشارك وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
 
وقال  السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوضع المتفجر فى الأراضى الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي يقتضى تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة علي الفلسطينيين، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً  لتحقيق هذا الغرض.
 
 

الخارجية الألمانية

اسرائيل وغزة

الاستقرار والسلام

القوانين

القوات الاسرائيلية



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