جاء ذلك خلال لقائها رئيس حكومة إقليم كردستان العراقي مسرور بارزاني، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

وحذرت بيربوك - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - من أن خطر داعش لم ينته بعد، مؤكدة ضرورة تنسيق قوات البيشمركة مع الجيش العراقي من أجل ضمان الأمن والاستقرار.

وأشادت بموقف إقليم كردستان العراقي من النازحين، لافتة إلى وجود آلاف النازحين واللاجئين في الإقليم.

وذكرت وزيرة الخارجية الألمانية أنها تطرقت خلال اجتماعاتها مع المسؤولين في بغداد وإقليم كردستان العراق إلى مسالة الطاقة والتغيّرات المناخية، مشدّدة على ضرورة التنسيق بين حكومتي بغداد وأربيل في مجال الطاقة، وأن بلادها ستقدّم الدعم والمساعدة لإقليم كردستان في مجال الزراعة والتكنولوجيا الرقمية.

ووصلت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، واجتمعت مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونائبه وزير الخارجية فؤاد حسين.

