حملات مكثفة للنظافة والتشجير ورفع القمامة بمركز سنورس بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس ، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ،بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق والخدمات، قامت الوحدة المحلية بقرية منشأة بني عتمان بحملات نظافة مكبرة بطرق القرية وطريق القاهرة /الفيوم.

ولفت هاشم أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي ووحدة قرية السعيدية تواصل حملات النظافة المكثفة ومتابعة وري الأشجار بطريق بحيرة قارون.

وأوضح رئيس المركز أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة والقرى أسفرت عن رفع (224) طن قمامة و(8) أطنان أتربة ،كذلك قامت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة بمواصلة أعمال تطهير مجرى مصرف المحير ورفع مخلفات التطهير.

كما قامت الوحدة المحلية بقرية نقاليفة بتطهير مجرى مصرف المحير بعد حدوث انسداد به ،وتم رفع مخلفات التطهير. وأضاف رئيس المركز أن الإدارة البيطرية بسنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية قامت بتنفيذ لجنة تقصي للأمراض الوبائية (الحمى القلاعية والجلد العقدي وأنفلونزا الطيور) بعزبة الحجارة بقرية منشأة بني عتمان ،بالإضافة إلى لجنة تحصين ضد مرض أنفلونزا الطيور قامت بتحصين (955) طائر بقرية فيديمين.