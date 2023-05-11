اليوم السابع
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جهاز تنمية التجارة الداخلية: 238 موقعًا تصلح لمشروعات أسواق الجملة

الخميس، 11 مايو 2023 12:19 م
جهاز تنمية التجارة الداخلية: 238 موقعًا تصلح لمشروعات أسواق الجملة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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قال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إن هناك 238 موقعًا تصلح للأسواق جملة أو نصف جملة، للقضاء على الأسواق العشوائية، وتقليص الهدر من السلع، وخفض الأسعار.

وأضاف "عشماوى"، أننا نستهدف المرحلة المقبلة إنشاء مستودعات استراتيجية في العديد من المحافظات مثل الفيوم والشرقية، السويس، مؤكدا أنه يمثل نقلة نوعية كبيرة، حيث يستهدف تخزين نحو 32 سلعة تموينية، و ان أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها فى طاقة نظيفة.

 

وأعلن إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وسيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضًا من الجانب الأجنبي المتمثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحًا أن ممثلى الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة فى السوق المحلى.

 

 

 


تنمية التجارة الداخلية

اسواق جملة

اسواق نصف جملة



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