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جنوب إفريقيا: اتهامات واشنطن لنا بتزويد روسيا بالأسلحة "مخيّبة للآمال"

الخميس، 11 مايو 2023 09:43 م
جنوب إفريقيا: اتهامات واشنطن لنا بتزويد روسيا بالأسلحة "مخيّبة للآمال" الحرب الروسية الأوكرانية
كتب محمد جمال

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ندّدت جنوب إفريقيا بالتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكى فى بريتوريا واتّهم البلاد بتزويد روسيا بالأسلحة بشكل سرّى رغم اتّخاذها موقفا محايدا علنا من النزاع الأوكرانى، بحسب " روسيا اليوم".
 
وقال فنسنت ماجوينيا، الناطق باسم رئيس البلاد سيريل رامافوزا في بيان اليوم الخميس إن "تصريحات السفير الأمريكي تقوّض روح التعاون والشراكة" بين البلدين، مضيفا أن "تبني (السفير) موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية" يعد أمرا "مخيّبا للآمال".
 
وفى نهاية أبريل الماضى دعا سفير جنوب إفريقيا لدى أوتاوا، رياز شيك، السلطات الكندية للمساعدة فى وقف المواجهة العسكرية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف أوتاوا من الأزمة الأوكرانية "صادم".
 
وأشار فى حديث لصحيفة "Toronto Sun" إلى خيبة أمله من أن كندا لم تدعم فكرة إجراء مفاوضات سلمية حول أوكرانيا.
 
وأوضح: "يمكنكم أن تتخيلوا كم هو صادم بالنسبة لنا أنه لا يمكننا إجراء حوار مع كندا بشأن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "لديه كل الآليات لوقف هذه الحرب، لكنه لا يريد ذلك".

روسيا

أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية

جنوب افريقيا



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