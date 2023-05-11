جمع مدخرات العاملين بالخارج بنظام المقاصة.. مصير متهم بالاتجار فى العملة

كتب: أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى) من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص ) حال استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبلغ مالى)، وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.