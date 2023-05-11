توريد 91 ألف طن و859 كيلو قمح لشون وصوامع الغربية

الغربية - عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح، حتى اليو الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 91 ألف و859 طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 2210 طن و810 كيلو، وبلغ ما سبق توريده 37 ألف و593 طن وبلغ الاجمالي39 الف و803 طن و841 كيلو.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 1893 طن و548 كيلو، وبلغ ما سبق توريده 350 ألف و988 طن بإجمالي 36 ألف و904 طن و536 كيلو.

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 641 طن، وبلغ ما سبق توريده 35 ألف و988 طن بإجمالي 14 ألف و300 طن و482 كيلو، وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 4745 و455 طن، وبلغ ما سبق توريده 86 ألف و263 طن و404 كيلو، بإجمالي 91 ألف و859 طن، وتبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134 ألف و250 فدان، كما تبلغ السعة التخزينية للمحافظة 193 ألف و240 طن.