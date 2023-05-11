توريد 86263 الف طن و 408 قمح للشون والصوامع بالغربية

الغربية عادل ضرة

أعلنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين قسم صيانة الحبوب بيان بتوريد القمح المحلي موسم 2023، حيث بلغ ماتم توريدة الي 22 صومعة وشونة بنطاق المحافظة بلغ 68058 ألف 408طن قمح للشون والصوامع بنطاق المحافظة حتي الآن منذ بداية موسم حصاد المحصول.

وأوضحت المديرية في بيانها أن شون البنك الزراعي استقبلت اليوم، 2674,799 طن وبلغ ما سبق توريده 32673,168 طن وبلغ الاجمالي 37593,031 طن.

واستقبلت صوامع شركة المطاحن اليوم 2337,821 طن وبلغ ما سبق توريده 25169,113 طن، 35010,989 طن

كما استقبلت شون الشركه المصرية القابضة اليوم 646,211 طن، وبلغ ما سبق توريده 13013,174 طن بإجمالي 13659,385 طن

وبلغ إجمالى ما تم توريده اليوم بمحافظة الغربية 5658,831 طن، وبلغ ما سبق توريده 80604,574 طن، بإجمالي 86263,405 طن

وبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة 134250 فدان

وتبلغ السعة التخزينية للمحافظة 193240 طن