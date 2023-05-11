انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظة دمياط السبت

دمياط - هيثم مراد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى لعام 2023، وذلك عقب اعتماد جداول الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وتنطلق امتحانات الشهادة الاعدادية 2023 فى دمياط يوم السبت المقبل، لتستمر على مدار 7 أيام لتنتهى يوم الخميس المقبل.

وفى سياق متصل عقد الدكتور على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى.

وشدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بضوابط الامتحانات ومسئولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة.

كما أصدر تعليمات مشددة لرؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان، والتأكد من عدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

ووجه وكيل تعليم دمياط، رؤساء اللجان بتشكيل لجنة لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة، والتوقيع على فتح مظروف الأسئلة وتحقيق الانضباط الكامل بدءاً من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يومياً والالتزام بالتواصل المباشر والفورى مع مديرى الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها لضمان مواجهة أى مشكلات تواجه العملية الامتحانية، وحلها على الفور لضمان حسن سير العمل وانضباط اللجان، موضحا أهمية التحلى بالدقة والانضباط فى العمل وتقدير المسئولية، مشددا بمنع لستخدام كل المشاركين في الامتحانات أو الطلاب للهاتف المحمول أو أى أجهزة الكترونية نهائياً داخل اللجان لضمان تحقيق عملية امتحانية منضبطة.