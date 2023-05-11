تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة

كتبت – مرام محمد

كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023 "الدور الأول" لجميع المراحل التعليمية لصفوف النقل دون أى شكاوى أو معوقات، منوها بأن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وتراعى الفروق الفردية بين الطلاب.

وأكد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تصحيح الامتحانات أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرا إلى أن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أنه وفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، ويؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحانات خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو.