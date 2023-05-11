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تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة

الخميس، 11 مايو 2023 02:08 م
تعليم الجيزة: إعلان نتائج صفوف النقل بشكل موحد على مستوى المحافظة امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت – مرام محمد

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كشف مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2022 / 2023 "الدور الأول" لجميع المراحل التعليمية لصفوف النقل دون أى شكاوى أو معوقات، منوها بأن الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط وتراعى الفروق الفردية بين الطلاب.

وأكد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، تصحيح الامتحانات أولا بأول مع مراعاة الدقة والسرية وضوابط التصحيح داخل الكنترولات، مشيرا إلى أن إعلان نتائج امتحانات صفوف النقل سيكون موحدا على مستوى المحافظة.

جدير بالذكر أنه وفقا لجدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى الامتحانات خلال الفترة من 6 إلى 10 مايو، ويؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى الامتحانات خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، والصفين الأول والثاني للمرحلة الإعدادية خلال الفترة من 6 إلى 18 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (صم وضعاف سمع ومكفوفين) خلال الفترة من 6 إلى 23 مايو، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام"عام ولغات "خلال الفترة من 6 إلى 21 مايو، وينطلق ماراثوان امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 20 إلى 25 مايو.


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التربية والتعليم

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جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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