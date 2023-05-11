أسعار السبائك الذهب فى مصر بتعاملات الخميس 11 مايو 2023

ننشر آخر تحديث فى أسعار السبائك الذهب اليوم فى مصروالتى شهدت استقرار ملحوظ بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب ، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب فى مصر لكافة الأوزان المختلفة المتداولة فى سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.
أسعار السبائك الذهب اليومسعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2914 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7258 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14570 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29140 جنيها
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 58280 جنيها
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 90625 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 145700 جنيها
سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 291400 جنيها
أسعار الذهب في البورصة العالمية
تحركت أسعار الذهب بشكل ضعيف خلال جلسة أمس الأربعاء لتشهد تراجع طفيف وسط حالة من عدم اليقين بشأن سقف الدين الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، بينما يستمر تركيز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، بحسب gold Bullion
وسيطر التذبذب اليوم على تحركات الذهب لينخفض بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2029.14 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب ارتفاع ليومين متتاليين لتستقر الأسعار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.
التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم لا يعكس استمرار انتعاش الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل استمرار أزمة سقف الدين الأمريكي والمخاوف من تعمق الركود الاقتصادي الأمريكي.
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