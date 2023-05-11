أسعار السبائك الذهب فى مصر بتعاملات الخميس 11 مايو 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث فى أ سعار السبائك الذهب اليوم فى مصروالتى شهدت استقرار ملحوظ بالتزامن مع استقرار سعر جرام الذهب ، وفي سياق السطور التالية نستعرض أسعار الذهب فى مصر لكافة الأوزان المختلفة المتداولة فى سوق الذهب بدون إضافة مصنعية ورسوم.



أسعار السبائك الذهب اليوم سعر السبيكة الذهب وزن واحد جرام تسجل 2914 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 7258 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 14570 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 29140 جنيها

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 58280 جنيها

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 90625 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام 145700 جنيها

سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام 291400 جنيها



أسعار الذهب في البورصة العالمية

تحركت أسعار الذهب بشكل ضعيف خلال جلسة أمس الأربعاء لتشهد تراجع طفيف وسط حالة من عدم اليقين بشأن سقف الدين الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي، بينما يستمر تركيز الأسواق اليوم على بيانات التضخم الأمريكية التي تصدر اليوم، بحسب gold Bullion

وسيطر التذبذب اليوم على تحركات الذهب لينخفض بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2029.14 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل الذهب ارتفاع ليومين متتاليين لتستقر الأسعار فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم لا يعكس استمرار انتعاش الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق في ظل استمرار أزمة سقف الدين الأمريكي والمخاوف من تعمق الركود الاقتصادي الأمريكي.