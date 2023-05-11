تعرف على العلاقة بين النظام الغذائي وتحسين المزاج والتركيز

كتب حسام الشقويرى

تظهر الدراسات مدى تأثير النظام الغذائي على مزاجك وسلامتك العقلية .و لا يوجد طعام خارق واحد يعزز الحالة المزاجية ، و يتعلق الأمر باتباع نظام غذائي متنوع وصحي، ويحسن النظام الغذائي الصحي المتنوع ذاكرتك وتركيزك ويمكن أن يزيد من مستوى تفاؤلك ويحميك من الاكتئاب . في المقابل ، تبين أن تناول الكثير من الأطعمة المقلية والمعالجة بشكل كبير أو الأطعمة والمشروبات السكرية يزيد من احتمالية القلق ويزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب، وفقا لما نشره موقع betterhealth

يشمل النظام الغذائي الصحي المتنوع مجموعة واسعة من:

خضراوات

الفاكهة

البقوليات (مثل الحمص والعدس).

المكسرات والبذور

سمكة

كل الحبوب

الدهون غير المشبعة (مثل زيت الزيتون).

وتقدم الأطعمة المصنعة والسكرية والدهون القليل من القيمة الغذائية ومن الأفضل تناولها فقط من حين لآخر وبكميات صغيرة،

وتم ربط الأطعمة المجهزة والسكرية والمقلية بما يلي:

فرط النشاط والعدوانية وأعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

ضعف التركيز والتعب - مما يتداخل مع التعلم والذاكرة

الاكتئاب والقلق - لقد وجدت الدراسات أن الشباب الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا فقيرًا من الناحية التغذوية.

صحة الأمعاء والصحة العقلية

يمكن لنظام غذائي صحي متنوع أن يغذي بكتيريا الأمعاء ، ويحسن صحة الأمعاء ويساعد في تقليل الالتهاب.

يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن الناجم عن نظام غذائي غير صحي إلى العديد من المشكلات الصحية ، بما في ذلك الاكتئاب.

المشروبات السكرية والصحة النفسية

يرتبط تناول مشروب أو أكثر من المشروبات السكرية (مثل المشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية) كل يوم بصحة عقلية سيئة.

بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط مشروبات الطاقة (التي تحتوي على الكافيين ومكونات أخرى مثل التوراين وفيتامين ب والجينسنغ والغوارانا) بالأرق وزيادة التوتر والاكتئاب.

اتباع نظام غذائي صحي يساعد في علاج الاكتئاب

ثبت أن تناول نظام غذائي متنوع وصحي (وتجنب الأطعمة غير الصحية عالية المعالجة) مهم في علاج الاكتئاب.

وأظهرت الدراسات أنه يمكن تخفيف أعراض الاكتئاب من خلال الوجبات الغذائية. أظهرت إحدى الدراسات أن ثلث الأشخاص المصابين بالاكتئاب يشعرون بالراحة الكاملة من أعراضهم بعد تحسين نظامهم الغذائي.

ويساعدنا الطعام على التواصل مع الآخرين ومجتمعنا وثقافتنا وأرضنا. إن الاحتفال بمصدر طعامك وكيفية تحضيره ومن تشاركه هي طرق رائعة للاستمتاع بالطعام وتناول الطعام الصحي وتعزيز صحتك، وخذ الوقت الكافي للابتعاد عن الشاشة واجلس واستمتع بالطعام أينما أمكنك ذلك.